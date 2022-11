Mondiali, i giocatori della Francia in sostegno delle Ong: ecco la lettera, con oggetto la tutela dei diritti umani

La Francia si pone in sostegno delle Ong. I calciatori francesi, in partenza verso il Mondiale di Qatar, guidati da Deschamps, hanno sottoscritto una lettera che ha ad oggetto la tutela dei diritti umani e il superamento di ogni tipo di discriminazione.

Lo scopo è «sostenere le Ong che operato per la tutela dei diritti umani, attraverso il fondo di dotazione Generation 2018 a cui hanno aderito tutti i calciatori della selezione 2022 e i componenti dello staff». Generation 2018 è un istituto ideato dai campioni in carica, volto a mettere in atto azioni di carattere sociale.