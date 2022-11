Mondiali Qatar 2022, due big francesi in dubbio all’esordio?

Mondiali Qatar 2022, due big della Nazionale francese sono in dubbio per l’esordio nella rassegna? Le ultime

L’Equipe analizza la situazione degli infortunati francesi in vista dell’inizio dei Mondiali di Qatar 2022.

I Blues attendono di sapere se avranno a disposizione Benzema e Varane per il debutto di martedì prossimo contro l’Australia. I due suono in via di guarigione e qualche probabilità di vederli c’è, ma non si può ancora dire che il pericolo sia del tutto alle spalle.