Inghilterra e Spagna migliori attacchi, tante le ottime difese

Grazie alla goleada tennistica con l’Iran (6-2) e al 7-1 con la Costa Rica, Inghilterra e Spagna chiudono il girone come il miglior attacco a quota 9. Un dato che non deve rasserenare né Southgate, né Luis Enrique perché è evidentemente drogato dalle due partite d’esordio molto facili. Al contrario, sono molte le difese che si sono comportate benissimo, persino di nazionali eliminate.

Nessuna è rimasta imbattuta, il Brasile poteva farcela se non avesse subito il gol nei minuti di recupero dell’ultima gara. Con una sola rete incassata ci sono anche l’Olanda, gli Stati Uniti (e non su azione, ma su rigore), la Tunisia (eliminata con un gol a favore e uno contro), Marocco e Croazia (entrambi colpiti dal Canada) e – per l’appunto – il Brasile.