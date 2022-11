Mondiali Qatar, le designazioni arbitrali di mercoledì: spiccano Irrati e Valeri

Irrati e Valeri designati per la giornata di mercoledì dei Mondiali in Qatar

Mentre i Mondiali di Qatar 2022 avanzano con lo svolgimento della loro seconda giornata, la Fifa ha diramato le designazioni arbitrali delle partite di mercoledì 23 novembre. Le sfide che saranno disputate sono in totale quattro: Marocco-Croazia, Germania-Giappone, Spagna-Costa Rica e Belgio-Canada. Tra i direttori di gara scelti spiccano gli italiani come Paolo Valeri che sarà il Support Video Assistant Referee in Marocco-Croazia e Massimiliano Irrati, che svolgerà lo stesso ruolo in Belgio-Canada. Queste le designazioni della quarta giornata della rassegna iridata:

Ore 11:00 – MAROCCO – CROAZIA

Arbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Primo assistente: Juan Pablo Belatti (ARG)

Secondo assistente: Diego Bonfá (ARG)

Quarto uomo: Kevin Ortega (PER)

Assistente di riserva: Karen Diaz Medina (MEX)

Video Assistant Referee: Julio Bascuñán (CHI)

Assistant Video Assistant Referee: Leodan González (URU)

Offside Video Assistant Referee: Nicolás Taran (URU)

Support Video Assistant Referee: Paolo Valeri (ITA)

Standby Assistant Video Assistant Referee: Martin Soppi (URU)

Ore 14:00 – GERMANIA-GIAPPONE

Arbitro: Iván Barton (SLV)

Primo assistente: David Morán (SLV)

Secondo assistente: Zachari Zeegelaar (SUR)

Quarto uomo: Said Martínez (HON)

Assistente di riserva: Helpys Raymundo Feliz (DOM)

Video Assistant Referee: Mauro Vigliano (ARG)

Assistant Video Assistant Referee: Armando Villarreal (USA)

Offside Video Assistant Referee: Katheryn Nesbitt (USA)

Support Video Assistant Referee: Fernando Guerrero (MEX)

Standby Assistant Video Assistant Referee: Mahmoud Abouelregal (EGY)

Ore 17:00 – SPAGNA-COSTA RICA

Arbitro: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (UAE)

Primo assistente: Mohamed Al-Hammadi (UAE)

Secondo assistente: Hasan Al-Mahri (UAE)

Quarto uomo: Ma Ning (CHN)

Reserve Assistant Referee: Shi Xiang (CHN)

Video Assistant Referee: Abdulla Al-Marri (QAT)

Assistant Video Assistant Referee: Muhammad Taqi (SIN)

Offside Video Assistant Referee: Bruno Pires (BRA)

Support Video Assistant Referee: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Standby Assistant Video Assistant Referee: Taleb Al Marri (QAT)

Ore 20:00 – BELGIO-CANADA

Arbitro: Janny Sikazwe (ZAM)

Primo assistente: Jerson Emiliano Dos Santos (ANG)

Secondo assistente: Arsénio Marengula (MOZ)

Quarto uomo: Yoshimi Yamashita (JPN)

Reserve Assistant Referee: Neuza Back (BRA)

Video Assistant Referee: Juan Soto (VEN)

Assistant Video Assistant Referee: Nicolas Gallo (COL)

Offside Video Assistant Referee: Mokrane Gourari (ALG)

Support Video Assistant Referee: Massimiliano Irrati (ITA)

Standby Assistant Video Assistant Referee: Abdelhak Etchiali (ALG