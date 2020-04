Montella: «Fiorentina? Avrei voluto incidere sul mercato di gennaio»

Le dichiarazioni dell’ex tecnico della Fiorentina dopo l’esonero dei viola, avvenuto diversi mesi fa. Ecco le sue parole

Vincenzo Montella è stato uno degli ospiti di Casa Sky Sport, parlando su Sky Sport 24 questo pomeriggio. L’ex allenatore fra le altre della Fiorentina ha parlato della sua ultima esperienza sulla panchina viola: «La prima esperienza sulla panchina della Fiorentina è stata molto bella».

«E’ difficile parlare da esterno della Fiorentina, non vorrei essere strumentalizzato. Ho grande affetto per i viola, per Commisso, Barone e chi lavora lì. Durante l’ultima parte stavamo onorando i nostri obiettivi, ovvero quello di far crescere i giovani. Le scelte fatte dal club le comprendo ma avrei voluto incidere sul mercato di gennaio».