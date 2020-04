Montero: «Alla Juve ho imparato l’umiltà, l’io non esisteva»

L’ex difensore della Juventus, Paolo Montero, ha raccontato la sua esperienza in bianconero, elogiando la società juventina

Paolo Montero ha raccontato cosa rappresenta e cosa ha rappresentato per lui la Juventus. Intervistato da Sky Sport, l’ex difensore, ora allenatore della Sambenedettese in Serie C, ha usato parole importanti per la Juve: «Arrivare lì, e trovarti davanti quei personaggi, dormire con Ciro Ferrara e allenarsi con quei fuoriclasse che mi hanno insegnato tanto è stata un’emozione impressionante».

«Arrivavo nella squadra che un mese e mezzo prima aveva vinto la Champions. Quella partita l’avevo vista in Uruguay. Alla Juve mi hanno insegnato l’umiltà, l’io non esisteva tra di noi».