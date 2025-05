Montezemolo: «Al Bologna un lavoro clamoroso, Italiano è stato perfetto. Milan? Ecco come l’ha battuto»

Le parole di Luca Cordero di Montezemolo, grande tifoso del Bologna, sulla vittoria della Coppa Italia della squadra rossoblù

Luca Cordero di Montezemolo ha parlato a La Gazzetta dello Sport del successo del Bologna in finale di Coppa Italia contro il Milan.

VITTORIA COPPA ITALIA – «È accaduto un miracolo: è stato tutto perfetto. Il primo miracolo è avvenuto in campo, è stato quello del nostro portiere, di Skorupski, ha fatto una cosa pazzesca: se non para quei due tiri a un metro dalla porta che forse solo un qualcosa di divino lo ha messo nelle condizioni di fare, oltre alla sua prontezza, beh, magari oggi saremmo tristi, a parlare d’altro, senza la Coppa Italia alzata e con un Milan che oltre a far paura diventava vincente».

FINALE – «Mi è piaciuta. Enormemente. E sono felice per chi tifa come me e per la città, per i tifosi, per chi come il sottoscritto la aspettava da anni. E sono contento per la società e per l’allenatore. Hanno fatto un lavoro clamoroso di organizzazione, forza, calcio, determinazione. Poi i cambi giusti, l’atteggiamento perfetto. Insomma, tutto da evidenziare ed applaudire».

MESSAGGIO A ITALIANO – «Che non ha sbagliato nulla. Ha presente la penultima partita, quella persa 3-1 a San Siro? Ecco: lui ha imparato da lì e si vede. Si è messo a studiare quel che non era andato ed ha architettato la rivincita. Ha fatto la contromossa alla mossa del Milan, ha fatto tesoro di quello che era accaduto qualche giorno fa. E ad uno così vanno fatti i complimenti sinceri».