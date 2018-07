Montolivo scaricato: c’è il piano per la rescissione. Il calciatore è irritato

Riccardo Montolivo non rientra nei piani del Milan che ora è pronto a rescindere il contratto dell’ex capitano che è irritato con il club

Il Milan scarica Riccardo Montolivo! Il nuovo Milan del Fondo Elliott non ha bisogno del centrocampista centrale, ex capitano, rossonero. Gattuso non ha convocato il giocatore per la tournée negli Usa ufficialmente per scelta tecnica e l’addio del centrocampista appare ormai scontato. Il giocatore, naturalmente, non ha preso bene la decisione del club e dell’allenatore ed è irritato.

Il Milan ora lavora alla rescissione del contratto dell’esperto centrocampista, mai amato dai tifosi. Il giocatore non si aspettava una decisione simile dopo 6 stagione e oltre 150 presenze in rossonero e l’ha presa malissimo perché gli è arrivata solo una scarna comunicazione dal team manager. Il giocatore ha un altro anno di contratto e potrebbe andare via a parametro zero, risolvendo l’accordo con il club rossonero. Nel suo ruolo ci sono Biglia e Locatelli e potrebbe arrivare anche Badelj. Il Milan dà il benservito a Montolivo.