Monza, Antonelli: «Le scelte si fanno con la testa. Giovinco? Una suggestione»

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza, è intervenuto sulle colonne dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro della società brianzola:

«Aumentano le responsabilità. Lavorare per Berlusconi e Galliani è una grande opportunità umana e professionale. Chiaramente tutti i giocatori vorrebbero venire a giocare qui ed è proprio per questo motivo che dobbiamo essere ancora più preparati per sbagliare il meno possibile. Le scelte si fanno con la testa e sono sempre ponderate con Galliani».

MERCATO – «Dobbiamo pensare alle cessioni che sono altrettanto importanti visto che si tratta di giocatori che hanno contribuito alla causa del Monza. Giovinco? Una suggestione. Romulo? Abbiamo fatto una chiacchierata con il suo agente».