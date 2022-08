Monza, Berlusconi: «Perso contro 12 uomini. Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto»

Il presidente del Monza Silvio Berlusconi ha parlato alla stampa dopo il terzo ko in campionato. Le dichiarazioni polemiche sull’arbitraggio

ARBITRAGGIO – «Partita sfortunata oggi, ma loro erano in 12, visto che anche l’arbitro giocava con loro. Un arbitraggio davvero scandaloso. Come si chiama l’arbitro? Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto. Il loro gol era da annullare»

STROPPA – «E’ qui con noi, speriamo che la strada si riprenda e possa migliorarsi. Inizia il campionato di A con tre ko consecutivi è una cosa molto molto negativa»

CONSIGLI – «Recuperiamo chi non è in forma e insistere su schemi che non vengono rispettati. Uno è quando la squadra avversaria nella nostra metà campo, le due punte devono restare di là. Così tengono tre giocatori avversari che non attaccano noi e quando il portiere ha la palla fa un lancio, i nostri attaccanti così hanno spazi vuoti e possono arrivare soli davanti al portiere. Questo non l’ho visto fare neanche una volta, le nostre punte sono rimaste indietro e il portiere l’ha dovuta passare a terzini e mediani. Invece, ed è scritto nelle nostre regole interne, avrebbe dovuto lanciarla nell’altra metà campo, non l’ho mai visto fare» (Tmw)