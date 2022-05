Monza, Berlusconi senza freni: «Ora lo scudetto, poi la Champions»

Il presidente del Monza Berlusconi esulta per la promozione in Serie A, ma non si pone limiti e punta a grandi traguardi

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ai microfoni di Sky Sport esulta per la promozione in Serie A ma non si pone limiti e punta già a grandi traguardi.

PROMOZIONE – «L’anno scorso non ce l’abbiamo fatta solo per sfortuna. Quest’anno ce l’abbiamo fatta ed è qualcosa di bellissimo per una società come il Monza, che dopo 110 anni conquista la Serie A. Una grande gioia per Monza e per tutta la Brianza. Mi stanno raccontando che in città stanno succedendo cose incredibili. Questa è una zona di grandi lavoratori e ora hanno nel cuore una grande gioia».

SCUDETTO E CHAMPIONS – «Adesso, essendo in Serie A, dobbiamo vincere lo scudetto, giocare la Champions League e poi vincere la Champions League. Quest’anno è stato un anno con dei risultati che hanno fatto del bene al cuore, dal Milan al Monza».