Monza, avanza Bianco per la panchina: può essere il nome per ripartire, la situazione

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Monza, con l’obiettivo Paolo Bianco per la panchina. Tutti i dettagli in merito

Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul nuovo allenatore del Monza. I brianzoli stanno infatti lavorando per Paolo Bianco.

MONZA-BIANCO – «Il Monza, tra le squadre che ambiscono al ritorno immediato nella massima serie, è vicino a sciogliere le riserve. Il nome in pole è quello di Paolo Bianco, ex collaboratore di Roberto De Zerbi e allenatore con un’esperienza formativa tra Serie C e categorie superiori. Il profilo dell’allenatore pugliese risponde alla volontà del Monza di puntare su un progetto tecnico innovativo e con margini di crescita».