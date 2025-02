Monza, Bocchetti: «Chiediamo scusa ai tifosi, siamo stati sovrastati. Ora non c’è più tempo»

Le parole di Salvatore Bocchetti, allenatore del Monza, nel post partita della sfida di Serie A contro la Lazio. Tutti i dettagli

Salvatore Bocchetti ha parlato a Dazn nel post partita di Lazio–Monza.

PAROLE – «Nessun confronto con la società, stavo parlando con il mio staff. Ci sarà tempo per parlare. Sapevamo che la partita era abbastanza dura, la Lazio è prima in Europa League e quarta in campionato. Abbiamo commesso qualche errore di troppo, ora bisogna archiviare e andare avanti. Una sconfitta così pesa, ma dobbiamo ripartire subito. Chiediamo scusa ai tifosi. Eravamo partiti abbastanza bene, ma la forza della Lazio ci ha sovrastati. Dispiace perché eravamo compatti e alcune disattenzioni potevano essere evitate. Sono arrivati tanti giovani e c’è bisogno di tempo per lavorare. Dobbiamo dare merito all’avversario, ma ora testa alta e ripartire. Sicuramente dobbiamo ritrovare coraggio e personalità, bisogna essere uomini e non mollare al primo schiaffo. Domenica abbiamo uno scontro importante e dobbiamo rimanere concentrati».