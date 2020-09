Monza, Brocchi punta in alto: «La Coppa Italia sarà importante per noi»

L’allenatore del Monza ha parlato degli obiettivi stagionali, puntando anche alla Coppa Italia

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay in merito agli obiettivi stagionali.

COPPA ITALIA – «Quello che mi hanno sempre chiesto e inculcato, da quando ho nove anni, è che si giocano tutte le partite per vincere, dalle amichevoli al campionato e alle coppe. La mentalità deve essere quella e quindi la Coppa Italia sarà importante per noi, anche perché avendo costruito una squadra con due giocatori dello stesso livello per ogni ruolo potremo essere competitivi e la speranza è quella di far bene su tutti i fronti».

MERCATO – «Oggi è arrivato Carlos Augusto, c’è Mota Carvalho: i giocatori forti e giovani ci sono. La società aveva chiari i suoi obiettivi quando ha acquistato il Monza: dobbiamo lavorare con impegno e umiltà, abbiamo iniziato a parlare di Serie A quando eravamo dodicesimi in Serie C. Stiamo lavorando per far sì che tutto vada per il meglio, ma di facile non c’è niente».