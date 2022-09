Monza, che spinta Ciurria: «Annichilisce la fascia sinistra della Juventus»

Grandissima prestazione per Ciurria contro la Juventus. L’esterno del Monza è una spinta continua sulla destra

Patrick Ciurria è stata una delle novità mandate in campo da Raffaele Palladino nel suo nuovo Monza contro la Juventus. E la mossa ha subito dato i suoi frutti, con l’esterno che è stato il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport con un 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «L’occasione al volo fallita di poco, il cross a Mota Carvalho, l’assist perfetto a Gytkjaer dopo essersi liberato di De Sciglio. Quasi un attaccante. Una spinta continua che annichilisce la sinistra juventina».