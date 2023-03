Monza-Empoli: ecco perché ha esordito Perisan al posto di Vicario

Nella formazione ufficiale di Monza-Empoli, Zanetti non ha schierato il portiere Vicario ed ha fatto esordire Perisan. Ecco il motivo

Nella formazione ufficiale di Monza-Empoli, il tecnico Zanetti non ha schierato il portiere Guglielmo Vicario ed ha fatto esordire Samuele Perisan.

Il motivo? L’estremo difensore biancazzurro non era al meglio della condizione a causa di una botta al costato rimediata nella rifinitura e non è andato neanche in panchina. Per questo motivo, dunque, Vicario è stato risparmiato quest’oggi anche per evitare guai peggiori per il futuro.