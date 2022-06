Monza, Galliani al lavoro per la Serie A: piomba su Wilfred Gnonto

Il Monza al lavoro sul mercato per prepararsi alla prima stagione in Serie A: Adriano Galliani ci prova per il giovane Gnonto

Adriano Galliani è al lavoro sul mercato in vista della prima storica stagione in Serie A del Monza. Per questo motivo sono molti i nomi accostati al club lombardo, l’ultimo è quello di Wilfred Gnonto.

Classe 2003 e fresco di convocazione con la nazionale maggiore di Mancini, il giovane attaccante piemontese di origini ivoriane è allo Zurigo, con cui ha appena vinto il campionato svizzero. Il suo contratto scade nel 2023, ma come riportato da Alfredo Pedullà, ci sono pochi margini per rinnovare.