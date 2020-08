Monza, Galliani: «Augurio per la prossima stagione? Monza in A e il Milan in Champions»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

«Non avrei mai potuto tradire il Milan andando altrove, semplicemente sono tornato a casa».

MILAN-MONZA – «Sarà un’emozione grandissima, racchiude la storia di una vita. È un incontro che ho desiderato molto. Il nostro primo slogan biancorosso era “sarà romantico”, questa sfida certamente lo sarà».

MERCATO – «Ho passato agosto al telefono per la campagna acquisti. Il sogno è la prima storica promozione in A, non ci nascondiamo. La mia esperienza al Milan e nelle maggiori istituzioni del calcio è utile al Monza: ho conosciuto dirigenti e procuratori di tutta Europa».

NUOVO ANNO – «L’augurio? Monza in A e il Milan in Champions. A più di settant’anni sono un pazzo di calcio che vive in biancorossonero».