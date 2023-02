Monza, Galliani: «Orgogliosi di quanto fatto col Milan. Il mio passato...»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato della sconfitta dei brianzoli contro il Milan

LE PAROLE – «Il Monza ha giocato bene, bene, bene, bene. Ho sentito il presidente ed era molto contento della prestazione. La vita è questa: ci sono partite in cui pareggi all’ultimo secondo e altre in cui prendi un doppio palo: succede. Però bisogna essere orgogliosi, è un sogno per un ex bambino di Monza vedere la squadra giocare così. L’abbraccio con Maldini e Ibra? Trentuno anni di vita non si possono dimenticare».