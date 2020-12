Monza, Galliani: «Serie B unico campionato asimmetrico d’Europa»

Adriano Galliani ha parlato del possibile cambio di format della Serie B

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in una intervista alla Gazzetta di Reggio ha parlato del possibile cambio di format della Serie B.

«Le difficoltà del campionato cadetto non mi stupiscono, del resto l’ho vissuta dal 1975 al 1985 e già allora la Serie B era difficile e con grandi squadre. In Lega abbiamo diversi fronti aperti con la A, intanto ci riconoscono il 6,5 % dei diritti tv, mentre quando c’ero io erano il 7,5%, poi c’è la questione della cessione del 10% delle azioni della media company che detiene i diritti della Serie A. Chiediamo che le risorse non siano distribuite tutte adesso, ma anche alle squadre che saranno successivamente promosse in A. Cambio format? Siamo l’unico campionato europeo con questa asimmetria e visto che la Serie C non rinuncia alle quattro promozioni propongo di farne retrocedere solo tre e portare il campionato cadetto a 21 e poi a 22 squadre».