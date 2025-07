Monza, ecco il cambio di proprietà, ma per il nuovo gruppo a capo dei brianzoli: «L’eredità di Berlusconi vivrà»

Monza, cambio di proprietà: finisce l’era Fininvest iniziata con Berlusconi nel 2018 e al suo posto gli americani di Beckett Layne Ventures

Il Monza cambia ufficialmente proprietà e inizia una nuova era. Con una nota congiunta pubblicata nelle scorse ore, Fininvest e Beckett Layne Ventures hanno comunicato la cessione del 100% delle quote del club brianzolo, ponendo fine alla gestione targata Berlusconi iniziata nel 2018. A rilevare la società è il fondo statunitense guidato da Brandon Berger e Lauren Crampsie, che ha già manifestato il desiderio di onorare il lavoro svolto dalla famiglia Berlusconi e proiettarlo nel futuro.

Il comunicato ufficiale – «Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale dell’AC Monza a favore di BLV. L’operazione prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Fino ad allora, Fininvest manterrà una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione del club, in linea con la propria quota residua».

Beckett Layne Ventures, società con sede negli Stati Uniti attiva nel settore sportivo, media e intrattenimento, avrebbe versato una cifra pari a 30 milioni di euro per l’acquisto del Monza. Il club, dopo due stagioni in Serie A, si appresta a ripartire dalla Serie B con l’obiettivo dichiarato di consolidarsi e risalire il prima possibile.

Il messaggio dei nuovi proprietari – Attraverso il canale ufficiale LinkedIn della Beckett Layne Ventures, i nuovi proprietari hanno così commentato il passaggio di consegne:

«Siamo entusiasti di portare avanti la ricca eredità costruita da Silvio Berlusconi e dalla famiglia Berlusconi. Grazie ai nostri investitori, consulenti e partner per il prezioso supporto che ha reso possibile questo traguardo. L’eredità del calcio italiano della famiglia Berlusconi vivrà. Avanti Monza».