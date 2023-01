Monza, Palladino: «Servirà una squadra aggressiva»

Raffaele Palladino è fiducioso per la sfida di domani del Monza con la Juve: «Abbiamo visto da Napoli-Cremonese che tutto è possibile»

Raffaele Palladino ha parlato ai canali ufficiali del Monza in vista del match di domani di Coppa Italia contro la Juve. Di seguito le sue parole.

COSA SERVE – «Serve un Monza aggressivo, che abbia fame e che voglia fare la prestazione. Abbiamo visto dalla gara tra Napoli e Cremonese che tutto è possibile. Affrontiamo una squadra forte che ha voglia di rivincita, ma noi abbiamo entusiasmo e voglia di far bene. Dobbiamo mantenere la nostra identità di gioco, il nostro grande impegno e atteggiamento. Vogliamo andare a Torino a fare una prestazione di livello. Ci teniamo perchè è una bella vetrina, un’occasione per tutti. C’è grande emozione».

CARICA – «Galliani e Berlusconi hanno sempre parole belle che ci danno grande carica e mentalità. Ci trasmettono una mentalità vincente che dobbiamo ogni giorno coltivare e portare in campo. Ci danno grande stimolo e siamo felici di dare soddisfazioni alla proprietà».

SCELTE DI FORMAZIONE – «Sono facili, ho un grande gruppo di ragazzi. Chiunque va in campo dà il massimo, sono sereno e so che la forza di questo Monza è un gruppo eccezionale che ogni giorno mi dà grandi risposte. Non ci sono titolari o riserve qui. Godiamoci questo momento e coltiviamo questo momento di grande consapevolezza che abbiamo. Andremo a cercare una grande prestazione».