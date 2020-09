Monza, Paolo Berlusconi: «Non nascondiamoci, vogliamo la Serie A»

View this post on Instagram

Cari tifosi, non vogliamo nasconderci, l'obiettivo della promozione in serie A è dichiarato. Anche se non dobbiamo mai sottovalutarne le difficoltà. Io ci credo, perché le premesse ci sono tutte: una squadra solida, coesa e di qualità, con due "titolari" per ciascun ruolo, che avvicenda giocatori di provata esperienza con giovani talenti di grande potenzialità. E poi la sintonia tra staff tecnico e società, ingrediente essenziale per il raggiungimento di qualsiasi risultato. Mancate soltanto voi tifosi, ma mi auguro che presto il vostro tifo e il vostro appassionato supporto possa di nuovo dare colore allo stadio biancorosso… E tutti insieme, con Adriano e con mio fratello Silvio, possiamo presto gioire per il nostro Monza. Presidente AC Monza 🔴⚪ #acmonza #chicicrede