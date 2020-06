Monza, ufficiali i rinnovi di Brocchi e del suo staff

Ufficiali i rinnovi di Cristian Brocchi e del suo staff: questo il comunicato del Monza sui prolungamenti dei contratti

«Con la Promozione in serie B, come da accordi preesistenti, Cristian Brocchi e il suo staff hanno rinnovato il loro contratto col Monza. Oltre al Mister, hanno firmato il prolungamento coi biancorossi l’allenatore in seconda Alessandro Lazzarini, il preparatore atletico Pietro Lietti, il collaboratore Ivan Robustelli, l’allenatore dei portieri Luca Righi e il match analyst Davide Farina».