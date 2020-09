Morata: «Impressionato da Pirlo, perfetto per questo club» – VIDEO

Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato di Andrea Pirlo in occasione della sua presentazione ufficiale

Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato di Andrea Pirlo in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante bianconero:

«Pirlo è fatto per essere l’allenatore della Juventus. E’ uno che ama la palla, è uno elegante. Sono molto contento di essere qui con lui, è stato un mio compagno. In due allenamenti sono rimasto impressionato su come gestisce il gruppo».