Morata Inter, affare in salita: lo spagnolo non vuole lasciare l’Atletico Madrid

L’affare che potrebbe portare Alvaro Morata all’Inter è in salita: lo spagnolo non vuole lasciare l’Atletico Madrid

L’Inter potrebbe arrendersi presto nella corsa ad Alvaro Morata. L’ex attaccante della Juve è stato fortemente cercato dal club nerazzurro ma in Spagna sono sicuri di una sua permanenza.

Come riportato dal Mundo Deportivo, infatti, Morata e l’Atletico Madrid non sarebbero propensi a separarsi. Un stop molto duro per Antonio Conte che voleva riabbracciare l’attaccante avuto nel corso dell’esperienza al Chelsea.