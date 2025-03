Morata si pente: «Milan? Ho sbagliato a lasciare l’Atletico, tutti mi dicevano che era un errore. Fonseca mi ha convinto così»

Le parole di Alvaro Morata, attaccante spagnolo del Galatasaray, sulla sua breve parentesi in rossonero con il Milan. I dettagli

Alvaro Morata è tornato a parlare a El Larguero della sua breve parentesi al Milan.

GALATASARAY – «Ho fatto di tutto a Istanbul, con Alice andiamo al Gran Bazar e ci infiliamo ovunque. È impressionante, multiculturale. Con la squadra, quando c’è una settimana lunga, andiamo ad Antalya, ci rilassiamo un po’ in spiaggia e si sta benissimo. I turchi sono molto rispettosi».

TRASFERIMENTO AL MILAN – «Credo che d’estate avrei dovuto riflettere meglio su cosa fare, se restare o meno all’Atletico. Quando non stai bene in un determinato momento della tua vita, prendi decisioni sbagliate in tutti gli aspetti. Ma non si può cambiare, ora sono molto felice. Se potessi tornare indietro… probabilmente non avrei preso quella decisione. Ora che sono qui, mi rendo conto di non aver visto la realtà. Proprio quando siamo diventati Campioni d’Europa, nell’Atletico c’erano sempre più persone che mi volevano e avevano capito chi ero».

FONSECA DECISIVO – «Quando attraversi momenti difficili, vedi tutto in modo grigio, anche se hai persone che ti vogliono bene e ti dicono che stai sbagliando. Agli Europei, avevo la testa piena di quei pensieri, è arrivata l’opportunità con il Milan e l’allenatore Fonseca mi chiamava ogni giorno. Avevo bisogno di sentirmi amato e valorizzato, anche se guardando indietro, non ho capito che anche il Cholo mi apprezzava e mi voleva. Mio padre e il mio agente mi dicevano che stavo sbagliando».