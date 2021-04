Juventus, Morata: «Il gol? Non lo ricorderà nessuno. Resterei qui a vita»

Alvaro Morata ha parlato dopo il pareggio tra Fiorentina e Juve. Le parole dello spagnolo sul match ma anche sul futuro

Morata ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina Juve.

GOL – «Un gol nessuno se lo ricorda se non porta a una vittoria. Potevamo fare altri gol, abbiamo avuto un buon atteggiamento nel secondo tempo e questo atteggiamento ci farà vincere».

COMPLIMENTI – «Non mi piace andare a casa con un pareggio. Vi ringrazio per i complimenti ma non conta chi scende in campo o chi segna ma portare il risultato a casa. Quest’anno è complicato e duro, con tante difficoltà. Dobbiamo prendere quello che c’è di positivo, dare il massimo e lottare. Oggi nel secondo tempo abbiamo mostrato il carattere Juve e siamo andati vicini a vincerla».

FUTURO – «Io un calciatore professionista, fino a quando sono qui darò il massimo. Io giocherei qui a vita se avessi la possibilità ma il calcio è una lotta e a volte non abbiamo possibilità di scegliere. Qui sono contento, abbiamo ancora una finale da vincere e puntiamo a quello».

