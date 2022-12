Morata e il messaggio sui social: «Il sogno Mondiale è giunto al termine, prima del previsto e in modo doloroso»

Alvaro Morata dopo l’eliminazione con la Spagna ha voluto esprimere il suo rammarico con un messaggio sul proprio profilo Instagram

Alvaro Morata dopo l’eliminazione con la Spagna ha voluto esprimere il suo rammarico con un messaggio sul proprio profilo Instagram. Le sue parole:

«Il sogno dei Mondiali è giunto al termine molto prima del previsto e in modo molto doloroso. Ci dispiace soprattutto per i milioni di tifosi che ci hanno sostenuto, sia in Qatar che in Spagna. Anche per le nostre famiglie, che sono sempre nei momenti difficili. I più feriti siamo noi, perché giocare un mondiale è qualcosa di molto speciale e salutarsi così è molto difficile. Abbiamo dato tutto per cercare di rendere felice il nostro paese, ma è chiaro che le cose non sono andate come volevamo. Grazie a tutti per il vostro sostegno».