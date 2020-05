Moratti: «Calciopoli come il virus? Allora si trattava di una truffa…»

Massimo Moratti ha parlato alla Gazzetta dello Sport del 5 maggio e della possibile assegnazione dello scudetto alla Juve

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

5 MAGGIO – «Niente viene esorcizzato nel calcio, quel 5 maggio resta. Anche se Milito poi lo rese meno amaro. Io però nel dubbio per scaramanzia quel giorno a Roma non andai…».

JUVE DICE NO ALLO SCUDETTO A TAVOLINO – «Loro non sarebbero come l’Inter? C’è una leggerissima differenza. Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo».

SCUDETTO – «Ora non è una priorità. Però l’Inter ha tutto per vincerlo».

CONTE VS MOU – «Non conosco abbastanza bene Conte per giudicare. Ma sono due martelli, ossessionati dal calcio, dalla voglia di dar tutto».

TRIPLETE JUVE – «Avranno altre occasioni. Se mi darebbe fastidio un loro en plein? Nessun record resiste in eterno. Di sicuro il Triplete non ce lo toglierà nessuno»