Moratti: «Ceferin? Spinge per far finire la stagione ma ha un atteggiamento sbagliato»

Massimo Moratti ha parlato durante “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento: queste le parole dell’ex presidente dell’Inter

Massimo Moratti ha parlato durante “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento: queste le parole dell’ex presidente dell’Inter.

RIPRESA SERIE A – «Sinceramente, io cercherei di proteggere gli atleti e punterei direttamente sul prossimo campionato. Si può anche trovare un accordo economico con le tv, ma finire il campionato in corso lo trovo inutile e forzante. Io considero il virus ancora serio, dobbiamo fare attenzione. Dal punto di vista sportivo, poi, stiamo creando un mostro. Venti partite in un mese metterebbero in pericolo anche il prossimo campionato, c’è un elevato rischio di infortuni. E i giocatori, se dovessero ammalarsi, rischiano di portare il virus nelle loro famiglie e magari colpire persone anziane o fragili».

CEFERIN – «Spinge per finire la stagione ma mi sembra un atteggiamento assolutamente sbagliato».