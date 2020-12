Moratti: «Inter favorita per lo Scudetto ma il Milan lo merita di più»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato della lotta Scudetto: ecco le sue parole sullo scontro in vetta alla classifica

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale. Le sue parole.

INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO – «Potrebbe esserlo ma bisogna ancora vedere tante cose. Per ora il Milan lo merita di più per quanto fatto vedere in campo ma poi c’è anche la Juventus che potrebbe risalire e anche le altre mi sembrano agguerrite. L’Inter la vedo bene e favorita per la vittoria finale ma deve ancora alzare il livello di gioco.

