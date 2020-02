Moratti: «Triplete? Trovammo soddisfazioni in cui avevo sempre creduto»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, parla delle soddisfazioni vissute in nerazzurro e in particolare del Triplete

Non dimentica le emozioni vissute quando era presidente dell’Inter Massimo Moratti. L’ex presidente nerazzurro, a Telelombardia, ha parlato dei successi raccolti durante la sua presidenza e in particolare del Triplete.

«Fu tutto utile per arrivare a quel punto, tutto è servito per creare le condizioni per trionfare, anche le disavventure dovute al fatto di dover fronteggiare una Juve che si comportava come si comportava e lottare contro un muro che sembrava incrollabile. Poi riuscimmo a sfondarlo e trovare così quelle soddisfazioni in cui avevo sempre creduto ma che a un certo punto parevano impossibili».