Morte Emiliano Sala, nuova sentenza a sette anni dalla tragedia: respinto il ricorso del Cardiff! Il contenzioso legale col Nantes

A sette anni dalla tragedia che ha sconvolto il calcio europeo, arriva un nuovo pronunciamento sul caso Emiliano Sala. Come riportato da RMC Sport, il Tribunale del commercio di Nantes ha respinto il ricorso presentato dal Cardiff, che aveva chiesto un risarcimento danni nei confronti del Nantes in relazione alla morte dell’attaccante argentino, scomparso nel gennaio del 2019 mentre era in viaggio verso il Galles per completare il trasferimento.

Caso Sala, il tribunale esclude responsabilità del Nantes

Secondo quanto riferito da RMC Sport, la sentenza ha stabilito che il club francese non ha commesso alcun reato e non ha alcuna responsabilità diretta nell’accaduto. I giudici hanno evidenziato come Willie McKay agisse in quella circostanza come rappresentante del Nantes, ma senza alcun coinvolgimento nell’organizzazione del volo privato su cui viaggiava il calciatore. Un passaggio che ha avuto un peso decisivo nella valutazione finale del tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal club gallese.

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Cardiff condannato al pagamento di 480 mila euro

Sempre stando a RMC Sport, il tribunale ha inoltre ritenuto che il Cardiff non abbia subito un danno giuridicamente rilevante. Per questo motivo, il club gallese è stato condannato a versare circa 300 mila euro al Nantes a titolo di risarcimento, oltre ad altri 180 mila euro, per un totale di 480 mila euro. Alla lettura della sentenza era presente anche Mercedes Taffarel, madre del giocatore.

Si chiude così, almeno in primo grado, l’azione legale avviata nel 2023 dal Cardiff, che sosteneva di aver subito perdite economiche legate alla morte di Sala. La difesa del Nantes ha sempre ribadito che l’unico responsabile fosse David Henderson, già condannato nel Regno Unito per aver organizzato un volo non autorizzato con un pilota non qualificato. Una vicenda ancora dolorosa, che continua a lasciare un segno profondo nel mondo del calcio.