Anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è unito al cordoglio per la scomparsa di Giampiero Galeazzi: le sue parole

Ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ricordato così Giampiero Galeazzi, scomparso quest’oggi.

DICHIARAZIONI – «Galeazzi è stato un grande, ma se ne è andato via troppo presto. Ha voluto vivere in un certo modo, noi lo ricorderemo per sempre».