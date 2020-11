Lele Adani è scoppiato in lacrime durante la telecronaca di Inter Real Madrid: troppa la commozione per la scomparsa di Maradona

Lele Adani, ex calciatore e attuale commentatore per Sky Sport, è scoppiato in lacrime durante la telecronaca di Inter-Real Madrid ricordando la morte di Diego Armando Maradona.

«Difficile, mi sento inadeguato e inutile a raccontare una partita di calcio. Cercherò di farlo con professionalità, non posso non accompagnare chi più di tutti ha dato emozioni al calcio».