Morte Maradona, i risultati dell’autopsia: edema polmonare e insufficienza cardiaca

Diego Armando Maradona sarebbe morto per un’insufficienza cardiaca acuta, in un paziente con cardiomiopatia dilatativa. I risultati dell’autopsia

Diego Armando Maradona è morto per una “insufficienza cardiaca acuta”, evidenziata in un “paziente con una miocardiopatia dilatativa”. E’ l’esito dell’autopsia preliminare a cui è stato sottoposto il corpo del Pibe de oro.

Il procuratore generale di San Isidro, John Broyard, aveva avanzato dopo i primi test che «non si erano notati segni violenza». L’autopsia è stata eseguita tra le 19:30 e le 22:00 all’ospedale San Fernando. Alla procedura hanno partecipato 6 medici, compreso il perito nominato dalla famiglia. Per completare l’iter bisognerà attendere l’esito degli esami tossicologici, necessari per verificare l’eventuale assuzione di farmaci, sostanze stupefacenti o alcol. La famiglia di Diego aveva chiesto agli esperti di non entrare con i cellulari per timore che qualcuno scattasse foto e le diffondesse sui social.