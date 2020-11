Anche Cristiano Ronaldo ha voluto ricordare Diego Armando Maradona

Anche Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, ha voluto ricordare, con un messaggio sui propri social, Diego Armando Maradona; scomparso questo pomeriggio.

«Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, numero uno. Non sarai mai dimenticato».