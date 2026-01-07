Morto Alex Felipe: tragedia nel calcio a 5. Si trovava all’aeroporto di Ujtà in Russia, aveva 32 anni. La ricostruzione

Morto Alex Felipe: tragedia nel calcio a 5. Aveva 32 anni e si trovava in un aeroporto in Russia. La ricostruzione dell’accaduto

Il mondo del calcio a 5 piange la prematura scomparsa di Alex Aparecido Felipe Santos, conosciuto semplicemente come Alex Felipe. Il giocatore brasiliano, 32 anni, è deceduto improvvisamente all’aeroporto di Ujtá, in Russia, mentre si apprestava a imbarcarsi per Mosca con i compagni di squadra del Norilsk Nickel.

Secondo le prime ricostruzioni, Alex Felipe si è accasciato a terra per un malore improvviso. Nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione, per il calciatore non c’è stato nulla da fare. La notizia ha sconvolto il mondo del futsal, lasciando un vuoto incolmabile tra tifosi, ex compagni e addetti ai lavori.

La carriera di Alex Felipe, iniziata in Brasile, lo aveva portato a calcare i parquet europei, vestendo maglie prestigiose. Nella stagione 2014-2015 aveva militato nel Movistar Inter, una delle squadre più titolate di Spagna e d’Europa. Con la maglia interista aveva contribuito alla conquista di un campionato spagnolo e di una Coppa del Re. Il club madrileno, appresa la tragica notizia, ha espresso il proprio cordoglio sui social media, ricordando il giocatore e stringendosi attorno alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.

Tuttavia, il periodo di maggior successo della sua carriera è coinciso con l’esperienza allo Sporting Lisbona. Tra il 2018 e il 2020, Alex Felipe è stato un pilastro della squadra portoghese, contribuendo in modo determinante alla conquista della prima storica Champions League del club. Oltre al massimo trofeo continentale, con i “Leões” ha vinto anche due Coppe di Portogallo e una Supercoppa portoghese, arricchendo un palmarès di tutto rispetto.

La sua prematura scomparsa lascia un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato, non solo per le sue doti tecniche, ma anche per la sua professionalità e il suo spirito di squadra. Il mondo del calcio a 5 perde un grande talento e una persona stimata, il cui ricordo vivrà per sempre nei cuori degli appassionati.