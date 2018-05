Morto Anzalone, ex presidente Roma: l’omaggio della società – FOTO

La Roma ricorda Anzalone con il logo del Lupetto che per 48 ore abbellirà i social giallorossi in memoria dell’ex presidente

Si è spento quest’oggi Gaetano Anzalone, ex presidente della Roma dal 1971 al 1979 prima della cessione del club a Dino Viola al termine della stagione ’78-’79. All’età di 87 anni è morto il costruttore romano che rilevò il club giallorosso il 13 giugno del 1971 ma che fu anche uomo politico e membro del consiglio comunale di Roma nelle file della Democrazia Cristiana. Anzalone rilevò il club da Alvaro Marchini e fu una icona riconoscibile del mondo giallorosso. Una presidenza durata 8 anni in cui la squadra invece ha raccolto molto poco, eccezion fatta per il torneo anglo-italiano del 1972 vinto dalla Roma, nonché ultimo internazionale conquistato dai giallorossi, mentre nel 1074-75 la squadra raggiunse il terzo posto.

Anzalone fu anche l’uomo capace di imprimere una vera e propria svolta con tracce di grandi novità per quell’epoca: dalle prime tournée negli Stati Uniti d’America durante la pausa estiva fino al lancio del nuovo logo societario del Lupetto di Gratton nel 1978. Quest’oggi la società giallorossa ha voluto ricordare l’ex presidente della Roma morto nella notte e per 48 ore utilizzerà come foto ufficiale del profilo Twitter il famoso Lupetto e indimenticabile logo giallorosso.