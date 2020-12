Mourinho contro Klopp: «Se mi comportassi come lui, mi caccerebbero dopo un minuto»

Al termine di Liverpool-Tottenham, José Mourinho ha avuto qualcosa da ridire nei confronti dell’atteggiamento di Jurgen Klopp

Al 90′ il Liverpool, grazie a un colpo di testa di Firmino, batte il Tottenham e conquista la vetta della classifica. Come riportato dal Sun, però, al termine della partita José Mourinho ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento del collega Jurgen Klopp.

«Gli ho detto che la squadra migliore ha perso. Lui non era d’accordo, ma è la sua opinione. E comunque se io mi comportassi a bordocampo come fa lui, mi caccerebbero dopo un minuto. Immaginate cosa potrebbe succedermi se fossi così nervoso o se prendessi la lavagnetta del recupero dalle mani del quarto uomo. Per qualche motivo, mi trattano diversamente e questo mi rende triste».