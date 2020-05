Mourinho: «Dopo aver visto la Bundesliga vogliamo tornare in campo»

Josè Mourinho parla del possibile ritorno in campo della Premier League: ecco le parole dell’allenatore del Tottenham

Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, parla del ritorno in campo della Premier League ai microfoni di Sky Sports UK.

«Adesso vogliamo tornare in campo. Dopo aver visto la Bundesliga ripartire e dopo aver preso nota degli annunci sull’imminente riapertura anche del calcio in Spagna e in Portogallo, penso che pure qui in Inghilterra si debba pensare a far ricominciare la Premier League. È dura veder giocare negli altri Paesi e noi che restiamo fermi».