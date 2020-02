Mourinho e la domanda “inopportuna” del giornalista tedesco – VIDEO

Josè Mourinho crede nella qualificazione, ma non vuole sentire parlare di sconfitta meritata

Dopo la sconfitta nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Lipsia, Josè Mourinho ha risposto seccato ad un giornalista tedesco in sala stampa. Le sue parole.

«È solo 1-0 non 10-0. Il risultato è aperto. È molto semplice, non saremo i primi a perdere 1-0 in casa e passare in trasferta. Se abbiamo demeritato? Lei (giornalista ndr) pensa che abbiamo giocato male? Non risponderò alla sua domanda perchè non mi piace e credo sia inopportuna».