Mourinho che frecciata a Conte! «Non mi fate ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay...»

Mourinho punge Conte: «Non mi fate ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay…»

Alla vigilia della cruciale sfida di Champions League tra Benfica e Napoli, José Mourinho ha espresso in conferenza stampa grande ammirazione per gli avversari, guidati da Antonio Conte. L’ex tecnico dell’Inter ha subito messo in chiaro la forza del club campano, citando i due Scudetti vinti recentemente.

Apprezzamento per l’Evoluzione Tattica

Lo Special One ha evidenziato in particolare l’evoluzione tattica dei partenopei, ammettendo di preferire l’attuale stile di gioco rispetto a quello mostrato a inizio stagione. Questo cambiamento, secondo Mourinho, rende il Napoli una squadra più forte e la gara di Champions League estremamente complessa per il suo Benfica.

Assenze Sminuite: L’Elogio alla Rosa Azzurra

Riguardo alle assenze che hanno colpito i campioni d’Italia, Mourinho ha tagliato corto, rifiutando di considerarle un vantaggio per il Benfica. Ha sottolineato la profondità e la qualità della rosa azzurra, portando l’esempio di Scott McTominay, un sostituto di lusso che a suo dire è in grado di non far rimpiangere nemmeno un fuoriclasse come Kevin De Bruyne. In sintesi, il tecnico lusitano è convinto che il cambio di sistema abbia reso il Napoli capace di sopperire alle mancanze grazie a una panchina di altissimo livello.

SUL NAPOLI – «Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all’inizio del campionato. Purtroppo per noi però è così, perché mi piace di più come giocano ora rispetto a prima».

SULLE TANTE ASSENZE PER IL NAPOLI? – «Non mi faccia ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. Cambiando il sistema di gioco sono diventati una squadra migliore».

