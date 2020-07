Mourinho: «Ho potuto toccare con la mano la felicità dei ragazzi»

Il tecnico portoghese del Tottenham, José Mourinho, ha parlato al termine del derby vinto contro l’Arsenal

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha così espresso la propria soddisfazione dopo il derby vinto contro l’Arsenal grazie ad un gol di Alderweireld:

«Ho potuto toccare con mano la felicità dei ragazzi per aver portato a casa la vittoria. Per noi è qualcosa di molto speciale. Forse qualcuno ha dimenticato che abbiamo avuto meno tempo per prepararci a questa partita, ma i ragazzi hanno fatto tutto ciò che ho chiesto da un punto di vista tattico e mentale. Hanno giocato la partita come se fossero dei tifosi. Questo è molto importante. Ora possiamo lottare per una posizione in Europa League e ne sono davvero orgoglioso. Ora possiamo divertirci due giorni ma poi è il momento di Newcastle. È un campo in cui non ho mai vinto»