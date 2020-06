Josè Mourinho risponde a chi mette in dubbio la sua compatibilità con Harry Kane: le parole dello Special One

Josè Mourinho ha risposto a chi mette in dubbio la sua compatibilità con Harry Kane. Queste le parole dello Special One.

«Io ho allenato un certo Didier Drogba, che ha giocato con me quattro stagioni e ha segnato 186 gol, per una media di 46 reti a stagione. Ce n’è un altro che non è niente male, ora gioca alla Juventus: tre stagioni con me, 168 gol, che fanno 56 all’anno».