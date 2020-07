Mourinho: «Lo United? Più fortunato di noi…» – VIDEO

Josè Mourinho ha parlato del Manchester United, sottolineando la fortuna dei Red Devils per essersi qualificati in Champions

Josè Mourinho ha parlato del Manchester United sottolineando la fortuna dei Red Devils nel riuscire a qualificarsi in Champions League.

«Ultimo posto in Champions League è del Manchester United? No. Prima di tutto non mi interessa quella lotta. Non so neanche matematicamente la situazione. Non so se il Chelsea sia al sicuro, credo sia ancora coinvolto in questa lotta. Se lo United si qualificherà sarà perchè ha giocato molto bene nella seconda parte di stagione. Tutti sanno che sono stati un po’ fortunati, più di una volta. Fortuna che altri non hanno avuto, ad esempio noi»