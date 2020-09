Mourinho: «Provai ad ingaggiare Bale quando allenavo il Real Madrid»

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha raccontato un retroscena riguardante Gareth Bale, attualmente in forza al Real Madrid

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha svelato un retroscena riguardante il giocatore del Real Madrid, Gareth Bale, quando era sulla panchina della squadra spagnola. Ecco le parole del tecnico portoghese:

«Ho provato a ingaggiare Gareth Bale per il Real Madrid, cosa che non era possibile fare durante il mio tempo lì; poi è arrivato quando ho lasciato il club. Non ci sono segreti su questo. Anche Gareth lo sa. Ma non parlerò più di lui perché è un giocatore del Real Madrid».