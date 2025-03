Mourinho polemico:«Io razzista? Loro poco intelligenti. Io ho molti amici africani. Sono caduti in basso» - Calcio News 24

Mourinho, allenatore del Fenerbache, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulle accuse di razzismo nei suoi confronti

A Sky Sport, Mourinho ha voluto rispondere così al Galatasaray dopo le accuse di razzismo.

LE PAROLE – «Non sono stati intelligenti nel modo in cui mi hanno attaccato perché non conoscevano il mio passato. Non conoscevano i miei legami con l’Africa, con la gente africana, con i giocatori africani e con le associazioni benefiche africane. Tutti sanno chi sono come persona. Tutti conoscono i miei difetti, ma questo non rientra tra le mie cattive qualità. E’ esattamente il contrario. Mi sono chiesto: come sono potuti cadere così in basso? Nel giorno in cui è stata decisa la mia squalifica di quattro partite, è diventato di dominio pubblico il fatto che il capo della Commissione Disciplinare stesse festeggiando tra amici con una maglia del Galatasaray addosso. Dopo 10 ore la mia squalifica è passata da 4 a 2 giornate. Solo così si può comprendere la portata della cosa»