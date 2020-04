Mourinho: «Se riuscissimo a riprendere sarà una cosa positiva per il calcio»

Josè Mourinho ha parlato a Sky Sports della possibile ripresa della Premier League. Le parole dello Special One

RIPRESA – «Se riusciamo a giocare le restanti nove partite in questa stagione, sarà buono per ognuno di noi. Sarà una cosa positiva per il calcio e per la Premier League».

PORTE CHIUSE – «Mi piace pensare che il calcio non è mai a porte chiuse. Con le telecamere, significa che milioni e milioni ti stanno guardando. Quindi se un giorno entriamo in questo stadio vuoto, quello stadio non sarà veramente vuoto. Affatto».